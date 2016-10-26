"Севилья" продлит контракт с Н'Зонзи

Руководство "Севильи" ведет переговоры с полузащитником Стивеном Н'Зонзи о продлении контракта, утверждает AS. Сделано это было в связи с интересом к футболисту со стороны "Барселоны". Нынешнее соглашение с 27-летним французом рассчитано до 2019 года и включает в себя сумму отступных в размере 30 миллионов евро.

Н'Зонзи провел шесть сезонов в Англии, где играл за "Блэкберн" и "Стоук Сити", а в июле прошлого года перешел в "Севилью". В этом сезоне он сыграл в 12 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.