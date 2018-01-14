"Севилья" продлила серию без побед до пяти матчей, проиграв "Алавесу"

"Севилья" на выезде проиграла "Алавесу" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Автором единственного гола стал Мануэль Гарсия.
Отметим, что на 83-й минуте игры с поля был удален Рубен Дуарте.
Уступив в этой встрече, андалусийцы продлили свою безвыигрышную серию до пяти матчей (4 поражения, 1 ничья). "Алавес" за аналогичный период выиграл 3 встречи при 2 поражениях.
Чемпионат Испании
Ла лига
19-й тур
"Алавес" - "Севилья" - 1:0 (0:0)
Гол: Гарсия, 52 (1:0).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес (Собрино, 90), Гвидетти (Перес, 76), Эль-Хаддади (Вакасо, 85), Педраса.
"Севилья": Рико, Меркадо (Коршья, 84), Кьер, Кароль, Лангле, Хесус Навас (Муриэль, 73), Банега, Писарро, Гайс (Сарабия, 62), Бен Йеддер, Нолито.
Предупреждения: Дуарте, 24. Томас Пина, 55. Лангле, 65. Кьер, 72. Гарсия, 90+2. Эли, 90+3.
Удаление: Дуарте, 83.
Судья: Санчес Мартинес.
14 января. Витория. Стадион Mendizorroza.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
Manted
это вам за повышение цен на билеты!и это только начало!
21:13 14 января
Serenky25
Ставочка сыграла.
20:27 14 января