"Севилья" продлила серию без побед до пяти матчей, проиграв "Алавесу"

"Севилья" на выезде проиграла "Алавесу" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Автором единственного гола стал Мануэль Гарсия.

Отметим, что на 83-й минуте игры с поля был удален Рубен Дуарте.

Уступив в этой встрече, андалусийцы продлили свою безвыигрышную серию до пяти матчей (4 поражения, 1 ничья). "Алавес" за аналогичный период выиграл 3 встречи при 2 поражениях.

Чемпионат Испании

Ла лига

19-й тур

"Алавес" - "Севилья" - 1:0 (0:0)

Гол: Гарсия, 52 (1:0).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес (Собрино, 90), Гвидетти (Перес, 76), Эль-Хаддади (Вакасо, 85), Педраса.

"Севилья": Рико, Меркадо (Коршья, 84), Кьер, Кароль, Лангле, Хесус Навас (Муриэль, 73), Банега, Писарро, Гайс (Сарабия, 62), Бен Йеддер, Нолито.

Предупреждения: Дуарте, 24. Томас Пина, 55. Лангле, 65. Кьер, 72. Гарсия, 90+2. Эли, 90+3.

Удаление: Дуарте, 83.

Судья: Санчес Мартинес.

14 января. Витория. Стадион Mendizorroza.