"Севилья" продлила контракт с Витоло

Полузащитник "Севильи" Витоло поставил подпись под новым контрактом. Как сообщает пресс-служба клуба новое соглашение с 26-летним испанцем, интерес к которому в это трансферное окно проявлял "Атлетико", рассчитано до 2020 года.

– Здесь я чувствую себя как дома, – отметил Витоло. – Да, были команды, которые хотели заполучить меня, но я хочу остаться в "Севилье". Моя семья счастлива быть здесь, и это главное.

Напомним, Витоло перебрался в "Севилью" из "Лас-Пальмаса" в сезоне-2013/14.