"Севилья" продлила контракт с Витоло

Полузащитник "Севильи" Витоло поставил подпись под новым контрактом. Как сообщает пресс-служба клуба новое соглашение с 26-летним испанцем, интерес к которому в это трансферное окно проявлял "Атлетико", рассчитано до 2020 года.
– Здесь я чувствую себя как дома, – отметил Витоло. – Да, были команды, которые хотели заполучить меня, но я хочу остаться в "Севилье". Моя семья счастлива быть здесь, и это главное.
Напомним, Витоло перебрался в "Севилью" из "Лас-Пальмаса" в сезоне-2013/14.
➡️ @VitoloMachin: "Aquí se me valora y se me respeta, que es lo principal" #SevillaFC https://t.co/vTGyv6lVIp pic.twitter.com/Ot40tZKmy5– Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 26 августа 2016 г.