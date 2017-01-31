"Севилья" продлила контракт с Н'Зонзи

"Севилья" объявила о подписании нового контракта с полузащитником Стивеном Н'Зонзи. Новое соглашение с 28-летним французом рассчитано до 2020 года. В этом месяце в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны английских топ-клубов. В текущем сезоне французский хавбек, выступающий за "Севилью" с 2015 года, сыграл в 27 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
📣 @SNZ_officiel renueva con el #SevillaFC ➡ https://t.co/lJaesJWQPC pic.twitter.com/56It9HQLXr– Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 31 января 2017 г.