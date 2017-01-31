11:32 | ФУТБОЛ — Испания

"Севилья" продлила контракт с Н'Зонзи

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"Севилья" объявила о подписании нового контракта с полузащитником Стивеном Н'Зонзи. Новое соглашение с 28-летним французом рассчитано до 2020 года. В этом месяце в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны английских топ-клубов. В текущем сезоне французский хавбек, выступающий за "Севилью" с 2015 года, сыграл в 27 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

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Материалы REN-TV

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