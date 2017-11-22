"Севилья" поддержала Бериссо, который болен раком

"Севилья" официально подтвердила, что у главного тренера команды Эдуардо Бериссо диагностирован рак. Пресс-служба клуба выразила специалисту поддержку.

"Медицинская служба "Севильи" сообщает, что тренеру Эдуардо Бериссо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. Тесты позволят решить, какие шаги следует предпринять для лечения. "Севилья" поддерживает своего тренера и желает ему скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, вчера "Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем" (3:3) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов, проигрывая со счетом 0:3.

"Севилья" занимает второе место в группе E, набрав 8 очков. У лидирующего "Ливерпуля" 9 баллов. "Спартак" располагается на третьей строчке (6). Четвертую позицию занимает "Марибор" (2).

От 0:3 к 3:3. Безумие "Севильи" и "Ливерпуля"