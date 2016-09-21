"Севилья" победила "Бетис" и обошла "Барселону"

"Севилья" взяла верх над "Бетисом" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Автором единственного гола стал защитник Габриэль Меркадо. Хозяева набрали 11 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив "Барселону" и "Лас-Пальмас", которые свои встречи этого тура проведут позднее.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

"Севилья" – "Бетис" – 1:0 (0:0)

Гол: Меркадо, 51.

"Севилья": Рико, Пареха, Меркадо, Эскудеро, Мариану, Насри, Иборра (Сарабия, 69), Н`Зонзи, Витоло, Васкес (Краневиттер, 77), Вьетто (Фернандес, 87).

"Бетис": Адан, Пиччини, Пеццела, Дурмиси (Мусонда, 70), Бруно Гонсалес, Хоакин (Донк, 82), Брашанац (Себальос, 61), Гутьеррес, Петрос, Рубен Кастро, Алегрия.

Предупреждения: Петрос, 2. Пеццела, 11. Васкес, 16. Насри, 32. Пиччини, 40. Сарабия, 78. Бруно Гонсалес, 85. Пареха, 85. Меркадо, 85.

Судья: Эстрада Фернандес.

Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.