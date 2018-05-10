"Севилья" переиграла "Реал"

"Севилья" на своем поле обыграла "Реал" в матче 34-го тура чемпионата Испании (3:2). Защитник гостей Серхио Рамос отметился забитыми мячами в свои и чужи ворота, а также нереализованным пенальти.
"Реал" идет на 3-м месте в турнирной таблице, а "Севилья" - на 7-м.
Чемпионат Испании
34-й тур
"Севилья" - "Реал" - 3:2 (2:0)
Голы: Бен Йеддер, 26 (1:0). Лаюн, 45 (2:0). Серхио Рамос, 84 - в свои ворота (3:0). Майораль, 87 (3:1). Серхио Рамос, 90+5 - с пенальти (3:2).
Нереализованный пенальти: Серхио Рамос, 58 (штанга).
"Севилья": Сория, Лангле, Пареха, Меркадо, Лаюн, Писарро, Н`Зонзи, Ф.Васкес (Меса, 79), Эскудеро, Муриэль (Рамирес, 62), Бен Йеддер (Каррису, 81).
"Реал": Касилья, Начо, Вальехо, Серхио Рамос, Эрнандез, Л.Васкес, Каземиру (Льоренте, 87), Ковачич, Себальос (Майораль, 70), Асенсио, Бензема.
Предупреждения: Меркадо, 42. Писарро, 69. Серхио Рамос, 83. Эскудеро, 90+5.
Судья: Матеу Лаос.
9 мая. Севилья. Стадион "Рамон Санчес".
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/
opantilov
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01:33
shpasic
нокаут-чемпион что-то поздновато проснулся))
00:50
баламошка
Реал без Рональды - деньги на ветер. Севилья победила на багаже тренеришки.
00:34