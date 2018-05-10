"Севилья" переиграла "Реал"

"Севилья" на своем поле обыграла "Реал" в матче 34-го тура чемпионата Испании (3:2). Защитник гостей Серхио Рамос отметился забитыми мячами в свои и чужи ворота, а также нереализованным пенальти.

"Реал" идет на 3-м месте в турнирной таблице, а "Севилья" - на 7-м.

Чемпионат Испании

34-й тур

"Севилья" - "Реал" - 3:2 (2:0)

Голы: Бен Йеддер, 26 (1:0). Лаюн, 45 (2:0). Серхио Рамос, 84 - в свои ворота (3:0). Майораль, 87 (3:1). Серхио Рамос, 90+5 - с пенальти (3:2).

Нереализованный пенальти: Серхио Рамос, 58 (штанга).

"Севилья": Сория, Лангле, Пареха, Меркадо, Лаюн, Писарро, Н`Зонзи, Ф.Васкес (Меса, 79), Эскудеро, Муриэль (Рамирес, 62), Бен Йеддер (Каррису, 81).

"Реал": Касилья, Начо, Вальехо, Серхио Рамос, Эрнандез, Л.Васкес, Каземиру (Льоренте, 87), Ковачич, Себальос (Майораль, 70), Асенсио, Бензема.

Предупреждения: Меркадо, 42. Писарро, 69. Серхио Рамос, 83. Эскудеро, 90+5.

Судья: Матеу Лаос.

9 мая. Севилья. Стадион "Рамон Санчес".