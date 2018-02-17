"Севилья" переиграла "Лас-Пальмас"

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Лас-Пальмас" со счетом 2:1. В составе победителей отличились нападающий Виссам Бен Йеддер и полузащитник Пабло Сарабия.

У хозяев забил форвард Хонатан Кальери.

"Севилья" занимает пятое место турнирной таблицы ла лиги, "Лас-Пальмас" - 18-е.

Чемпионат Испании

Примера

24-й тур

"Лас-Пальмас" - "Севилья" - 1:2 (0:1)

Голы: Бен Йеддер, 35 (0:1). Сарабия, 50 (0:2). Кальери, 82 - с пенальти (1:2).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел, Агиррегарай, Гальвес, Гарсия, Пеньяльба (Эзекиль, 42), Хайро (Тана, 46), Вьера, Кальери, Хиль (Халилович, 58), Этебо.

"Севилья": Рико, Меркадо, Лаюн, Лангле, Хесус Навас, Н`Зонзи, Писарро, Сарабия, Васкес (Меса, 76), Корреа (Рамирес, 43), Бен Йеддер (Эскудеро, 86).

Предупреждения: Пеньяльба, 24. Писарро, 29. Лангле, 78. Меса, 90.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

17 февраля. Лас-Пальмас. Стадион Gran Canaria.

Турнирная таблица чемпионата Испании