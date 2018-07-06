"Севилья" отказалась играть с "Барселоной" за Суперкубок Испании в Марокко

Президент "Севильи" Хосе Кастро заявил, что клуб против проведения матча за Суперкубок Испании на нейтральной территории. Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и "Барселона" предложили сыграть один матч в Марокко. В Испании Суперкубок традиционно состоит из двух матчей на поле каждой из команд.

- Мы отказываемся от предложения сыграть только один матч, - приводит Marca слова Кастро. - В наших планах провести две игры.

Ранее предполагалось, что матчи за Супекркубок состоятся 5 и 12 августа.