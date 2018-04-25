"Севилья" оставила Монтеллу и уволила спортивного директора

"Севилья" после разгромного поражения от "Барселоны" в финале Кубка Испании (0:5) объявила, что Винченцо Монтелла останется главным тренером команды, а спортивный директор Оскар Ариас уйдет в конце сезона. Президент клуба Хосе Кастро на пресс-конференции отметил, что наставник команды пообещал, что севильцы в следующем сезоне будут выступать в еврокубках. На данный момент команда идет на 7-м месте в турнирной таблице.

- Мы, без сомнений, находимся на краю изменений, так как знаем, что в этом году были допущены ошибки, которые нужно исправить, - сказал Кастро. - У нас есть понимание, что нужно изменить, и мы изменим это.