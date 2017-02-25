"Севилья" одолела в дерби "Бетис"

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Севилья" добыла волевую победу над "Бетисом" – 2:1. Решающим стал мяч Висенто Иборры. Отметим, что подопечные Хорхе Сампаоли в нынешнем сезоне выиграли оба севильских дерби.
"Севилья" догнала по набранным очкам лидирующий "Реал", но у мадрицев есть еще две игры в запасе. "Бетис" занимает 15-ю строчку.
Чемпионат Испании
Ла лига
24-й тур
"Бетис" – "Севилья" – 1:2 (1:0)
Голы: Дурмиси, 36 (1:0). Меркадо, 56 (1:1). Иборра, 76 (1:2).
"Бетис": Адан, Пиччини, Манди, Пеццела, Дурмиси, Тошка (Мартен, 75), Пардо, Себальос, Петрос (Гутьеррес, 89), Рубен Кастро, Санабрия (Алегрия, 76).
"Севилья": Рико, Пареха, Рами, Меркадо, Эскудеро, Насри, Н`Зонзи, Сарабия (Иборра, 46), Витоло, Йоветич (Корреа, 83), Васкес (Бен Йеддер, 46).
Предупреждения: Н`Зонзи, 35. Сарабия, 43. Тошка, 45+1. Пиччини, 88. Пареха, 90. Мартен, 90+3.
Судья: Дель Серро Гранде.
25 февраля. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/