"Севилья" одержала волевую победу над "Эспаньолом", Промес был заменен в перерыве

"Севилья" одержала волевую победу над "Эспаньолом" в матче 12-го тура чемпионата Испании (2:1). Голами в составе красно-белых отметились защитник Габриэль Меркадо и форвард Виссам Бен Йеддер.

Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за "Севилью", провел на поле один тайм.

"Севилья" набрала 23 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Эспаньол" с 21 баллом располагается на пяточ строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

"Севилья" - "Эспаньол" - 2:1 (0:1)

Голы: Борха Иглесиас, 38 (0:1). Меркадо, 70 (1:1). Бен Йеддер, 89 (2:1).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо, Эскудеро, Гомес, Банега, Васкес (Гоналон, 75), Хесус Навас, Сарабия (Амаду, 90+2), Промес (Бен Йеддер, 46), Андре Силва.

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес (Хави Лопес, 81), Вила, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро, Дардер (Виктор Санчес, 76), Рока, Мелендо (Леу Баптистан, 70), Серхио Гарсия, Борха Иглесиас.

Предупреждения: Васкес, 8. Каррису, 18. Гранеро, 54. Меркадо, 62. Диего Лопес, 83. Эскудеро, 88.

Судья: Хайме Латре.

11 ноября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

"Райо Вальекано" и "Вильярреал" сыграли вничью (2:2).

"Райо Вальекано" - "Вильярреал" - 2:2 (1:1)

Голы: Чиквуэзе, 33 (0:1). Рауль де Томас, 45+1 (1:1). Альваро Гарсия, 66 (2:1). Сансоне, 80 (2:2).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Трехо (Альваро Гарсия, 63), Имбула (Элустондо, 75), Посо, Комесанья, Эмбарба (Бебе, 84), Рауль де Томас.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме (Сансоне, 73), Альваро Гонсалес, Мори, Мигелон, Тригерос, Пабло Форнальс (Касорла, 81), Касерес, Чиквуэзе, Морено (Педраса, 59), Токо-Экамби.

Предупреждения: Амат, 44. Альваро Гонсалес, 61. Тригерос, 87.

Удаление: Альваро Гонсалес, 90+2.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

11 ноября. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".

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