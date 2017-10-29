"Севилья" одержала победу в Испании перед матчем со "Спартаком" в Лиге чемпионов

"Севилья" обыграла "Леганес" со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля набрали 19 очков в турнирной таблице и поднялись на 5-е место.

В составе победителей по голу забили Виссам Бен Йеддер и Пабло Сарабия, у "Леганеса" отличился Александр Шимановски с пенальти. Отметим, что у "Севильи" травму получил полузащитник Хоакин Корреа в конце первого тайма.

Напомним, что в среду "Севилье" предстоит сыграть со "Спартаком" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании

10-й тур

"Севилья" – "Леганес" – 2:1 (1:0)

Голы: Бен Йеддер, 20 (1:0). Шимановски, 48 – с пенальти (1:1). Сарабия, 54 (2:1).

"Севилья": Сория, Кьер, Коршья (Хесус Навас, 78), Эскудеро, Лангле, Крун-Дели (Банега, 63), Н`Зонзи, Писарро, Сарабия, Корреа (Нолито, 42), Бен Йеддер.

"Леганес": Куэльяр, Рауль Гарсия, Дос Сантос, Сиовас, Сальдуа, Рубен Перес (Брашанац, 59), Габриэл (Наранхо, 81), Эрасо, Шимановски, Амрабат (Эль-Жар, 46), Бовю.

Предупреждения: Рубен Перес, 30. Габриэл, 67. Наранхо, 84.

Судья: Медье Хименес.

28 октября. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.