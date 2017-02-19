"Севилья" одержала победу над "Эйбаром"

"Севилья" в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграла на своем поле "Эйбар" - 2:0. Голы в составе анадлусийской команды забивали Пабло Сарабия и Витоло. Подопечные Хорхе Сампаоли после этой победы поднялись на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

"Севилья" - "Эйбар" - 2:0 (1:0)

Голы: Сарабия, 30 (1:0). Витоло, 90+1 (2:0).

"Севилья": Рико, Рами, Меркадо (Мариану, 46), Эскудеро, Лангле, Насри (Краневиттер, 70), Н`Зонзи, Сарабия, Йоветич, Бен Еддер (Витоло, 59), Васкес.

"Эйбар": Йоэль, Дос Сантос, Лежен, Арбилья (Луна, 67), Капа, Адриан Гонсалес (Бебе, 67), Педро Леон, Фран Рико, Пенья (Нано, 82), Эскаланте, Серхио Энрич.

Предупреждения: Арбилья, 62. Фран Рико, 65. Эскудеро, 66. Мариану, 69. Капа, 84.

Судья: Альварес Искиэрдо.

18 февраля. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.