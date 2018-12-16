"Севилья" обыграла "Жирону", Промес вышел на замену в конце матча, Думбья получил травму

"Севилья" выиграла у "Жироны" (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании. В составе победителей отличились Эвер Банега (с пенальти) и Пабло Сарабия.

У хозяев бывший игрок "Спартака" Квинси Промес вышел на замену на 89-й минуте. У гостей на 71-й минуте вышел на замену экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья, но на 81-й его вновь заменили из-за травмы.

"Севилья" набрала 31 очко и поднялась на второе место в чемпионате Испании. У "Жироны" 21 очко и десятое место. В следующем туре "Жирона" примет "Хетафе", а "Севилья" на выезде сыграет с "Леганесом".

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16-й тур

"Севилья"- "Жирона" – 2:0 (0:0)

Голы: Банега, 55 - с пенальти (1:0). Сарабия, 64 (2:0).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер (Меркадо, 79), Эскудеро (Промес, 89), Гомес, Банега, Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер (Арана, 90), Сарабия, Андре Силва.

"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту, Дуглас Луис (Алейкс Гарсия, 62), Пере Понс, Порро, Стуани, Фернандес (Думбья, 71. Гранель, 81).

Предупреждения: Фернандес, 33. Банега, 85. Сарабия, 89.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

16 декабря. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан

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