"Севилья" обыграла "Жирону", Промес вышел на замену в конце матча, Думбья получил травму

"Севилья" выиграла у "Жироны" (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании. В составе победителей отличились Эвер Банега (с пенальти) и Пабло Сарабия.
У хозяев бывший игрок "Спартака" Квинси Промес вышел на замену на 89-й минуте. У гостей на 71-й минуте вышел на замену экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья, но на 81-й его вновь заменили из-за травмы.
"Севилья" набрала 31 очко и поднялась на второе место в чемпионате Испании. У "Жироны" 21 очко и десятое место. В следующем туре "Жирона" примет "Хетафе", а "Севилья" на выезде сыграет с "Леганесом".
Чемпионат Испании
Ла лига
16-й тур
"Севилья"- "Жирона" – 2:0 (0:0)
Голы: Банега, 55 - с пенальти (1:0). Сарабия, 64 (2:0).
"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер (Меркадо, 79), Эскудеро (Промес, 89), Гомес, Банега, Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер (Арана, 90), Сарабия, Андре Силва.
"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту, Дуглас Луис (Алейкс Гарсия, 62), Пере Понс, Порро, Стуани, Фернандес (Думбья, 71. Гранель, 81).
Предупреждения: Фернандес, 33. Банега, 85. Сарабия, 89.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
16 декабря. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан
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