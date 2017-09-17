"Севилья" обыграла "Жирону" благодаря голу Муриэля

"Севилья" победила "Жирону" со счетом 1:0 в матче 4-го тура чемпионата Испании. Гости идут без поражений в этом сезоне турнира и поднялись на второе место в турнирной таблице.

Единственный мяч во втором тайме забил нападающий Луис Муриэль. Напомним, что "Севилья" является соперником "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании

4-й тур

"Жирона" – "Севилья" – 0:1 (0:0)

Гол: Муриэль, 69 (0:1).

Нереализованный пенальти: Гранель ("Жирона"), 90+1 (штанга)

"Жирона": Ираисос, Муньеса, Эспиноса, Мохика, Хуанпе, Адай, Борха, Порту (Кайоде, 80), Пере Понс (Олунга, 80), Гранель, Стуани (Алейкс Гарсия, 67).

"Севилья": Рико, Каррису, Коршья, Кароль, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Гансу (Васкес, 63), Сарабия (Крун-Дели, 86), Муриэль, Монтойя (Меркадо, 77).

Предупреждения: Н`Зонзи, 21. Хуанпе, 25. Коршья, 45. Эспиноса, 57. Каррису, 71. Лангле, 85. Васкес, 90.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

17 сентября. Жирона. Стадион Montilivi.