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19:15 | Футбол — Испания

"Севилья" обыграла "Малагу" и вышла на второе место


"Севилья" на своем поле обыграла "Малагу" - 2:0. Голы на счету Эвера Банеги и Луиса Муриэля.

Чемпионат Испании

7-й тур

"Севилья" - "Малага" - 2:0 (0:0)

Голы: Банега, 68 - с пенальти (1:0). Муриэль, 70 (2:0).

"Севилья": Сория, Меркадо, Кьер, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Крун-Дели (Н`Зонзи, 84), Писарро, Васкес (Банега, 58), Корреа (Нолито, 69), Муриэль.

"Малага": Роберто, Байс, Торрес Гомес, Росалес, Хуан Карлос, Рикка (Аньор, 25), Адриан Гонсалес, Ресио, Мула (Кеко, 76), Ролон (Пеньяранда, 73), Ролан.

Предупреждения: Ролон, 45+3. Меркадо, 79. Кьер, 80.

Судья: Трухильо Суарес.

30 сентября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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