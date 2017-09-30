"Севилья" обыграла "Малагу" и вышла на второе место

"Севилья" на своем поле обыграла "Малагу" - 2:0. Голы на счету Эвера Банеги и Луиса Муриэля.
Чемпионат Испании
7-й тур
"Севилья" - "Малага" - 2:0 (0:0)
Голы: Банега, 68 - с пенальти (1:0). Муриэль, 70 (2:0).
"Севилья": Сория, Меркадо, Кьер, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Крун-Дели (Н`Зонзи, 84), Писарро, Васкес (Банега, 58), Корреа (Нолито, 69), Муриэль.
"Малага": Роберто, Байс, Торрес Гомес, Росалес, Хуан Карлос, Рикка (Аньор, 25), Адриан Гонсалес, Ресио, Мула (Кеко, 76), Ролон (Пеньяранда, 73), Ролан.
Предупреждения: Ролон, 45+3. Меркадо, 79. Кьер, 80.
Судья: Трухильо Суарес.
30 сентября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/