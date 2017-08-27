"Севилья" обыграла "Хетафе" благодаря голу Гансу

В матче 2-го тура чемпионата Испании "Севилья" одержала победу над "Хетафе" – 1:0. Единственный гол был забит на 83-й минуте игры, отличился полузащитник Гансу. Напомним, что севильцы – соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании

Лига 1

2-й тур

"Хетафе" – "Севилья" – 0:1 (0:0)

Гол: Гансу, 83 (0:1).

"Хетафе": Гуаита, Антунеш, Кала, Суарес, Джене, Бергара (Анхель, 84), Фажр, Сибасаки (Портильо, 70), Арамбарри (Мора, 82), Хорхе Молина, Ндиай.

"Севилья": Рико, Пареха (Лангле, 46), Меркадо, Кьер, Эскудеро, Хесус Навас, Крун-Дели (Сарабия, 69), Гансу, Писарро, Бен Йеддер (Муриэль, 64), Нолито.

Предупреждение: Сарабия, 75.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

27 августа. Хетафе. Стадион Coliseum Alfonso Perez.