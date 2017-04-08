"Севилья" обыграла "Депортиво" и приблизилась к "Атлетико"

"Севилья" на своем поле нанесла поражение "Депортиво" в матче 31-го тура чемпионата Испании – 4:2. Команда Хорхе Сампаоли набрала 61 очко и приблизилась к "Атлетико", который сегодня сыграл вничью с "Реалом" и имеет в своем активе 62 балла. "Депортиво" с 28 очками остался на 16-м месте.

Чемпионат Испании

Лига 1

31-й тур

"Севилья" - "Депортиво" - 4:2 (3:2)

Голы: Йоветич, 1 (1:0). Какюта, 4 (1:1). Сарабия, 9 (2:1). Какюта, 25 (2:2). Корреа, 32 (3:2). Бен Йеддер, 88 (4:2).

"Севилья": Рико, Пареха, Меркадо, Эскудеро, Мариану, Н`Зонзи (Иборра, 74), Сарабия, Корреа (Бен Йеддер, 65), Краневиттер, Йоветич, Васкес (Лангле, 76).

"Депортиво": Люкс, Сидней, Хуанфран (Лауре, 12), Алехандро Аррибас, Луизинью, Борхес, Эмре Чолак (Андоне, 72), Гильерме, Какюта, Хоселу, Морено (Джон, 58).

Предупреждения: Луизинью, 26. Эскудеро, 27. Краневиттер, 45. Алехандро Аррибас, 60. Йоветич, 68. Хоселу, 87.

Судья: Хайме Латре (Испания).

8 апреля. Севилья. Стадион "Ramon Sanchez Pizjuan".