"Севилья" обыграла "Атлетико" в Кубке Испании

"Севилья" переиграла "Атлетико" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании. В первом матче севильцы также выиграли - 2:1.

Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится 26 января.

Кубок Испании

1/4 финала

Ответный матч

"Севилья" - "Атлетико" - 3:1 (1:1)

Голы: Эскудеро, 1 (1:0). Гризманн, 13 (1:1). Банега, 48 - с пенальти (2:1). Сарабия, 79 (3:1).

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес (Писарро, 84), К.Корреа (Нолито, 87), Муриэль (Бен Йеддер, 73).

"Атлетико": Мойя, Годин, Врсалько, Хименес (Партей, 64), Эрнандез, Габи (Фернандо Торрес, 56), Коке, Сауль, Гамейро, Гризманн, А.Корреа (Феррейра-Карраско, 60).

Предупреждения: Хименес, 18. Банега, 27. Габи, 54. Васкес, 54. А.Корреа, 57. Хесус Навас, 63. Фернандо Торрес, 84. Меркадо, 90.

Судья: Мартинес Мунуэра.

23 января. Севилья. Стадион "Ramon Sanchez Pizjuan".