"Севилья" обыграла "Атлетико" и возглавила примеру

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Атлетико" проиграл в гостях "Севилье" со счетом 0:1. Эта победа позволила "Севилье" выйти на первое место в турнирной таблице примеры, но опередить ее сегодня может "Реал".

Чемпионат Испании

Примера

9-й тур

"Севилья" – "Атлетико" – 1:0 (0:0)

Гол: Н`Зонзи, 73.

"Севилья": Рико, Пареха, Рами, Меркадо, Эскудеро, Мариану, Насри, Н`Зонзи, Витоло, Васкес (Иборра, 89), Вьетто (К.Корреа, 90).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Коке, Гамейро (Фернандо Торрес, 66), Гризманн, Феррейра-Карраско (Тиагу, 56), А.Корреа (Гайтан, 46).

Предупреждения: Рами, 7. Н`Зонзи, 38. А.Корреа, 42. Габи, 44. Насри, 45+1. Коке, 62. Мариану, 81.

Удаление: Коке, 77.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).