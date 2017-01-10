"Севилья" объявила об аренде Йоветича

"Севилья" на своем официальном сайте объявила об аренде нападающего "Интера" Стевана Йоветича. Рассчитано соглашение до конца сезона, детали сделки не разглашаются. Выступать за андалусцев он будет под номером 16.

Ранее сообщалось об интересе к Йоветичу со стороны "Спартака". По сведениям итальянских СМИ, красно-белые были готовы отдать 15 миллионов евро за форварда, но тот не захотел ехать в Россию. В этом сезоне Йоветич провел в составе "Интера" девять матчей, в которых забил три мяча.