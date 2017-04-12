"Севилья" недовольна сообщениями об интересе Аргентинской федерации футбола к Сампаоли

"Севилья" выступила с официальным заявлением по поводу интереса Аргентинской футбольной ассоциации к главному тренеру испанского клуба Хорхе Сампаоли. На этой неделе Эдгардо Бауса был уволен из сборной Аргентины, и в СМИ появилась информация, что Сампаоли является одним из основных кандидатов на замену.

"Учитывая различные сообщения в местных и международных средствах массовой информации об интересе Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) к главному тренеру нашей команды Хорхе Сампаоли, у которого контракт действует до 30 июня 2018 года, было направлено письмо в АФА, в котором говорится, что появление подобной информации является неуважением, а любые встречи или контакты с тренером неприемлемы. Мы не колеблясь будем отстаивать свои права", - говорится в сообщении на официальном сайте "Севильи".