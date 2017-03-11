"Севилья" не сумела переиграть "Леганес"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Севилья" сыграла вничью с "Леганесом" – 1:1. На гол полузащитника гостей Габриэла хозяева отметили точным ударом нападающего Стефана Йоветича.
Чемпионат Испании
Ла лига
27-й тур
"Севилья" – "Леганес" – 1:1 (1:1)
Голы: Габриэл, 3 (0:1). Йоветич, 43 (1:1).
"Севилья": Рико, Каррису, Рами, Мариану, Лангле (Н`Зонзи, 46), Сарабия, Корреа, Краневиттер, Монтойя (Вьетто, 46), Йоветич, Васкес (Иборра, 69).
"Леганес": Яго, Тито, Сиовас, Бустинса, Мантовани, Рубен Перес, Моран, Габриэл (Инсуа Бланко, 90+1), Шимановски (Мачис, 63), Эль-Жар, Герреро (Лусиану, 68).
Предупреждения: Сарабия, 57. Габриэл, 60. Мантовани, 67. Краневиттер, 75. Рубен Перес, 89.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
11 марта. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.