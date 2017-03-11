"Севилья" не сумела переиграть "Леганес"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Севилья" сыграла вничью с "Леганесом" – 1:1. На гол полузащитника гостей Габриэла хозяева отметили точным ударом нападающего Стефана Йоветича.

Чемпионат Испании

Ла лига

27-й тур

"Севилья" – "Леганес" – 1:1 (1:1)

Голы: Габриэл, 3 (0:1). Йоветич, 43 (1:1).

"Севилья": Рико, Каррису, Рами, Мариану, Лангле (Н`Зонзи, 46), Сарабия, Корреа, Краневиттер, Монтойя (Вьетто, 46), Йоветич, Васкес (Иборра, 69).

"Леганес": Яго, Тито, Сиовас, Бустинса, Мантовани, Рубен Перес, Моран, Габриэл (Инсуа Бланко, 90+1), Шимановски (Мачис, 63), Эль-Жар, Герреро (Лусиану, 68).

Предупреждения: Сарабия, 57. Габриэл, 60. Мантовани, 67. Краневиттер, 75. Рубен Перес, 89.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

11 марта. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.