"Севилья" не смогла переиграть "Эйбар", несмотря на два удаления у соперника

В игре 4-го тура чемпионата Испании "Севилья" не смогла переиграть "Эйбар" – 1:1. Команда Хорхе Сампаоли оступилась, несмотря на два удаления в составе хозяев поля.

Чемпионат Испании

Примера

4-й тур

"Эйбар" – "Севилья" – 1:1 (0:1)

Голы: Вьетто, 27 (0:1). Педро Леон, 64 (1:1).

"Эйбар": Йоэль, Луна, Лежен, Гальвес, Капа, Педро Леон (Эскаланте, 89), Фран Рико, Дани Гарсия, Кике (Пенья, 62), Серхио Энрич, Бебе (Арейтио, 45+3).

"Севилья": Сиригу, Каррису (Иборра, 48), Рами (Эскудеро, 14), Меркадо, Колодзейчак, Гансу, Кийотаке, Корреа, Краневиттер, Бен Еддер (Витоло, 46), Вьетто.

Предупреждения: Капа, 39. Корреа, 60.

Удаления: Йоэль, 45. Дани Гарсия, 86.

Судья: Альварес Искиэрдо.

17 сентября. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".