"Севилья" не смогла обыграть "Алавес"

"Алавес" и "Севилья" сыграли вничью в 26-м туре чемпионата Испании - 1:1. Этот результат оставил команду на третьем месте в турнирной таблице. От лидирующей "Барселоны" команда отстает на четыре очка, от "Реала" - на три.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

"Алавес" - "Севилья" - 1:1 (0:1)

Голы: Бен Йеддер, 23 (0:1). Катаи, 75 (1:1).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Феддаль, Эрнандес, Камараса (Крстичич, 89), Льоренте, Гарсия, Токеро (Ромеро, 65), Ибаи Гомес (Катаи, 65), Кико, Дейверсон.

"Севилья": Рико, Пареха, Меркадо (Корреа, 83), Эскудеро, Лангле, Иборра, Н`Зонзи, Сарабия, Витоло (Мариану, 74), Краневиттер, Бен Йеддер (Йоветич, 85).

Предупреждения: Лангле, 20. Токеро, 29. Краневиттер, 31. Иборра, 68. Витоло, 73. Мариану, 84. Эрнандес, 87.

Судья: Трухильо Суарес.

6 марта. Витория. Стадион Mendizorroza.