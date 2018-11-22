"Севилья" намерена выкупить Андре Силву за 30 миллионов евро

Директор "Севильи" Хоакин Капаррос заявил, что клуб намерен выкупить нападающего Андре Силву у "Милана". 23-летний португалец выступает за испанский клуб на правах аренды до конца сезона-2018/2019. Нервионцы готовы заплатить 30 миллионов евро за трансфер игрока.

– Фанаты могут быть уверены, что Силва останется с нами на долгие годы, – приводит слова Капарроса Football Espana. – У игрока есть желание задержаться у нас. "Севилья" также имеет возможность выкупить Силву. В конце сезона или даже раньше мы активируем такую опцию.

В текущем сезоне Силва сыграл за "Севилью" во всех турнирах в 20 матчах и забил 10 голов.