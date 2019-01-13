"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику", Уильямс сделал дубль

"Атлетик" обыграл "Севилью" (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дубль сделал Иньяки Уильямс.

В составе гостей бывший футболист "Спартака" Квинси Промес вышел на замену на 70-й минуте. "Атлетик" набрал 22 очка и поднялся на 16-е место. У "Севильи" 33 очка и третья позиция

В следующем туре "Севилья" на выезде сыграет с "Реалом", а "Атлетик" - с "Вильярреалом".

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19-й тур

"Атлетик" - "Севилья" - 2:0 (1:0)

Голы: Иньяки Уильямс, 23 (1:0). Иньяки Уильямс, 84 (2:0).

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос (Ибаи Гомес, 65), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Эчеварриа (Сан-Хосе, 71), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Кордоба (Баленсиага, 86).

"Севилья": Вацлик, Кьер (Хиль, 87), Эскудеро (Промес, 70), Гомес, Гнаньон, Банега, Меса (Эль-Хаддади, 79), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва.

Предупреждения: Меса, 26. Эскудеро, 28. Дани Гарсия, 64. Икер Муниаин, 76. Эррерин, 81. Иньиго Мартинес, 90. Гнаньон, 90+3.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

13 января. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".

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