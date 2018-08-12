"Севилья" может подать иск в суд против "Барселоны" из-за заявки на матч за Суперкубок Испании. Как отмечается в заявлении, каталонцы нарушили правило, заявив на встречу больше трех игроков, не имеющих гражданство Евросоюза.

При этом ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) постановила, что в матче за Суперкубок клубы могут заявить неограниченное количество футболистов, не имеющих гражданство Евросоюза. Однако, как утверждает "Севилья", в последнем выпуске свода правил на сезон-2018/19 фигурирует прежнее правило трех игроков в заявке на матч не из Евросоюза.

Юристы сейчас разбираются с этим вопросом. В составе каталонцев на данный момент четыре игрока, у которых гражданство государств, не входящих в Евросоюз. Этот Марлон (Бразилия), Малком (Бразилия), Артуро Видаль (Чили) и Артур Энрике (Бразилия).

Матч за Суперкубок "Севилья" – "Барселона" пройдет в воскресенье 12 августа в Танжере (Марокко).