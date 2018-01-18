"Севилья" Монтеллы - первая испанская команда, обыгравшая "Атлетико" на его новом стадионе

"Севилья" под руководством Винченцо Монтеллы стала первой испанской командой, обыгравшей "Атлетико" на его новом стадионе, который был открыт в сентябре 2017 года. 17 января андалусийцы в Мадриде переиграли подопечных Диего Симеоне в первом матче 1/4 финала Кубка Испании - 2:1. Ответная встреча состоится 23 января в Севилье.

Отметим, что ранее "матрасники" потерпели на своем только одно поражение - в Лиге чемпионов команда из Мадрида со счетом 1:2 проиграла "Челси", который также возглавляет итальянский тренер - Антонио Конте.