"Севилья" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Испании - 0:0.
Чемпионат Испании
Лига 1
2-й тур
"Севилья" - "Вильярреал" - 0:0
"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Бен Йеддер, 83), Гомес, Банега (Гоналон, 63), Васкес (Алейш Видаль, 63), Меса, Хесус Навас, Сарабия, Андре Силва.
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Касорла (Раба, 79), Тригерос, Пабло Форнальс (Бакка, 62), Касерес, Морено, Педраса, Токо-Экамби (Хауме, 61).
Предупреждения: Марио Гаспар, 5. Меркадо, 44. Сарабия, 81. Хауме, 88. Кьер, 90+2.
Судья: Ундиано Мальенко.
26 августа. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".