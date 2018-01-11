"Севилья" и "Эспаньол" вышли в четвертьфинал Кубка Испании

"Севилья" обыграла "Кадис" во втором матче 1/8 финала Кубка Испании - 2:1. Первая встреча также завершилась победой подопечных Винченцо Монтеллы - 2:0.

В параллельной игре "Эспаньол" обыграл "Леванте" - 2:0. В первом матче каталонцы уступили со счетом 1:2, однако по сумме двух встреч они вышли в четвертьфинал турнира.

Кубок Испании

1/8 финала

Первый матч

"Севилья" - "Кадис" - 2:1 (1:0)

Голы: Бен Йеддер, 31 (1:0). Корреа, 54 (2:0). Альваро Гарсия, 86 (2:1).

"Севилья": Рико, Меркадо, Коршья, Кароль, Лангле, Банега (Васкес, 73), Н`Зонзи (Писарро, 83), Сарабия, Гайс, Корреа, Бен Йеддер (Муриэль, 78).

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

11 января. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

"Леванте" - "Эспаньол" - 0:2 (0:2)

Голы: Леу Баптистан, 14 (0:1). Морено, 34 (0:2).

"Леванте": Рауль, Тоньо, Кабако, Чема, Мур, Кампанья, Лукич (Моралес, 63), Барди, Самуэль Гарсия (Иви Лопес, 46), Хасон, Нано (Боатенг, 46).

"Эспаньол": Диего Лопес, Вила, Давид Лопес, Налду, Наварро, Эрмосо, Хурадо (Дардер, 83), Гранеро, Фуэго, Леу Баптистан (Серхио Гарсия, 79), Морено.

Предупреждения: Эрмосо, 21. Лукич, 42. Боатенг, 61.

Судья: Хиль Мансано.

11 января. Валенсия. Стадион "Сьюдад де Валенсия".