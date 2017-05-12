"Севилья" хочет переманить из "Сельты" Бериссо

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо может покинуть команду ближайшим летом. Как сообщает Football Espana, специалист примет решение о своем будущем в ближайшие дни, когда проведет встречу с руководством "Сельты". По данным источника, в услугах Бериссо заинтересована "Севилья", которую покинет наставник Хорхе Сампаоли, настроенный на работу со сборной Аргентины.

Бериссо привлек внимание к своей работе благодаря выходу "Сельты" в полуфинал Лиги Европы, где его команда уступила "Манчестер Юнайтед".