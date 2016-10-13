"Севилья" будет включена в Книгу рекордов Гиннесса

"Севилья" сегодня получит сертификат о включении команды в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает AFP, оценочная комиссия издания удовлетворила заявку о включении клуба в легендарную книгу. Причем "Севилья" будет включена в нее сразу по двум достижениям. Во-первых, клуб выиграл Лигу Европы (и Кубок УЕФА) пять раз. Во-вторых, "Севилья" три года подряд становилась победителем турнира.

Напомним, испанская команда впервые выиграла Кубок УЕФА в 2006 году, потом она добивалась такого же успеха в 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.