"Севилья" - "Барселона". Силлессен - в воротах каталонцев

Стали известны составы "Севильи" и "Барселоны" на финал Кубка Испании. Место в воротах каталонцев займет Яспер Силлессен. Голландец в текущем сезоне выходит на поле только в матчах Кубка страны (и в одной игре Лиги чемпионов).

"Севилья": Сориа - Хесус Навас - Меркадо, Лангле, Эскудеро - Н'Зонзи, Банега - Сарабия, Васкес, Корреа - Муриэль.

Запасные - Рико, Лаюн, Каррису, Писарро, Бен Йеддер, Рамирес, Нолито.

"Барселона": Силлессен - Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба - Коутинью, Бускетс, Ракитич - Иньеста, Л. Суарес, Месси.

Запасные - тер Штеген, Семеду, Д. Суарес, Дембеле, Паулинью, Алькасер, Фермален.

Матч "Севилья" - "Барселона" стартует в 22.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.