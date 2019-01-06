"Севилья" - "Атлетико": видеотрансляция матча - в 18.15

В матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 6 января, "Севилья" встретится с "Атлетико".

Клубы - соседи по турнирной таблице. Мадридский клуб идет вторым с 34 очками, на его счету одно поражение в 17 играх. "Севилья" занимает третью строчку, на ее счету 32 очка. В случае победы "Атлетико" временно догонит лидера таблицы "Барселону". В случае победы "Севильи" команда из столицы Андалусии обойдет соперника и выйдет на вторую строчку.

Winline считает, что у команд равные шансы на победу: 2.75 на "Севилью" и 2.78 на "Атлетико".

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Следить за матчем "Севилья" - "Атлетико" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).

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