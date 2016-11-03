Сесар Навас: "У меня уже нет особых воспоминаний о времени в "Реале"

Защитник "Ростова" Сесар Навас выразил радость от того, что вернулся в Мадрид на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:2), информируют "Известия". Футболист подчеркнул, что любит столь статусные матчи.

– Матч с "Атлетико" прошел на вашей родине, какие эмоции вы испытываете после игры?

– Для меня этот матч был особенным. Мы играли в Мадриде – городе, в котором я долгое время жил. Моя семья и все мои друзья пришли на "Винсенте Кальдерон" поддержать меня. Это было очень приятно. Непередаваемые эмоции.

– Вы являетесь воспитанником другого мадридского клуба – "Реала", который считается непримиримым соперником "Атлетико". Была ли у вас в связи с этим какая-то дополнительная мотивация?

– Я играл за "Реал" много лет назад. Сейчас у меня уже нет каких-то особенных воспоминаний о том времени. Но я очень люблю такие статусные игры, и встреча с такой сильной командой, как "Атлетико", – отличная возможность в полной мере насладиться футболом.