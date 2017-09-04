Серхио Санчес: "Эспаньол" - моя семья, я очень рад вернуться в клуб"

Защитник "Эспаньола" Серхио Санчеса, арендованный на один сезон у "Рубина", выразил радость в связи с возвращением в родной клуб. Игрок выступал за "Эспаньол" с 2004 по 2009 год. В "Рубин" он перешел в июне 2016 года и провел за казанцев 21 матч.

– Опыт помогает принимать правильные решения, – цитирует клубная пресс-служба Санчеса. – Каждый футболист хочет прогрессировать. "Эспаньол" – команда, которая помогла мне повзрослеть во всех аспектах и достичь свои основные цели. Нахожусь в хорошей форме и хочу вернуть "Эспаньолу" должок.

Я вернулся в свою семью, в команду, с которой очень хорошо знаком. Для меня большая честь защищать цвета "Эспаньола". Чувствую себя как молодой футболист, готовый к своему дебюту. Новый проект команды очень амбициозный. Сыграю на любой позиции, на которой меня захочет видеть тренер. В последние 10 дней я не тренировался, но сделаю все возможное, чтобы выйти на поле как можно скорее.