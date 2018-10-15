Серхио Ромеро: "Надеюсь, что Месси просто отдыхает от сборной"

Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро надеется, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси вернется в национальную команду. После ЧМ-2018 форвард не приглашался в сборную Аргентины по его собственному желанию.

– Надеюсь, что Месси просто отдыхает, – цитирует AFP Ромеро. – Я еще не разговаривал с ним, но надеюсь, что так оно и есть. У каждого из нас есть личная жизнь, не все складывается у всех одинаково. Пусть Бог даст ему сил, пусть он хорошо восстановится, подумает, чтобы мы снова могли увидеть его игру за сборную. У нас молодая команда с большим потенциалом и с лучшим игроком мира в составе. Это очень хорошо для будущего сборной.