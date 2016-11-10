Серхио Родригес: "Карпин - один из сильнейших тренеров, с которым работал"

Экс-защитник "Спартака" Серхио Родригес (Родри), который сейчас выступает в клубе третьего испанского дивизиона "Льягостера", вспомнил подробности перехода в московский клуб. По словам игрока, он высоко ценит заслуги Валерия Карпина как игрока и тренера.

– "В "Спартак" я перешел из "Эркулеса". Они, кстати, сейчас являются одним из соперников моей нынешней команды по третьему дивизиону, - цитируют Родри "Известия". - Мы тогда проводили сборы в Аликанте, там же тренировался и "Спартак". Если мне не изменяет память, в ходе сборов мы проводили матч с "Барселоной". Именно на этой игре меня заметили представители московского клуба и решили пригласить в команду.

– Вы знали о Валерии Карпине до вашего перехода в "Спартак"?

– Конечно, Валерий Карпин – очень известная личность в Испании. Он поиграл за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". Помню, когда я был маленький, часто смотрел матчи с его участием по телевизору. Мне очень нравилось, как он играл.

Когда перешёл в московский клуб, команда очень плохо стартовала в сезоне, и Карпин даже написал заявление об уходе. Это была не самая приятная ситуация. Но мы пытались поддержать его как могли. В итоге в тот год мы заняли второе место в чемпионате, и это доказывает то, что руководство клуба приняло верное решение, не приняв отставки тренера.

– Как вы восприняли отставку Карпина в конце сезона?

– Все очень расстроились, что это все-таки произошло. Карпин – один из сильнейших тренеров, с которыми мне приходилось работать. Не считаю, что расстаться с ним было правильным решением клуба. Тем более что тренер, который пришел ему на смену, не сделал "Спартак" лучше, правда?