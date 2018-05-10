Серхио Рамос забил второй автогол в чемпионате Испании. Опять в матче с "Севильей"

Капитан "Реала" Серхио Рамос стал одним из главных действующих лиц в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (2:3). На 58-й минуте встречи он не реализовал пенальти, на 84-й "отметился" автоголом, а на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте реализовал еще один одиннадцатиметровый удар.

Отметим, что этот автогол стал вторым для 32-летнего защитника за время выступлений в чемпионате Испании. В обоих случаях он поражал ворота "Реала" в матчах против "Севильи", за которую он выступал с 2002 по 2005 год.

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