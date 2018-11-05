Серхио Рамос: "Я горжусь, что фанаты освистывают меня"

Защитник "Реала" Серхио Рамос гордится, что фанаты освистывают его. Инцидент произошел в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (2:0). Капитан "сливочных" считает, что игроки вместе с болельщиками смогут изменить ситуацию в клубе.

– Я не замечал особых проблем со стороны болельщиков, – цитирует BeIn Sports Рамоса. – "Реал" показывает не самые выдающиеся результаты, поэтому фанаты недовольны. Горжусь, что поклонники "сливочных" освистывают меня. Понимаю их злость, ведь именно футболисты несут ответственность за результат. В свою очередь, когда "Реал" забил гол в матче с "Вальядолидом", болельщики вновь поддержали нас, вместе мы одержим много побед.

"Реал" после 11 туров занимает шестое место в ла лиге, имея в своем активе 17 очков. Следующий матч мадридский клуб проведет в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории", начало – в 23.00 (мск).