Серхио Рамос: "Я должен поддерживать равновесие в сборной Испании, иначе мы не попадем на ЧМ-2018"

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос призвал партнера по национальной команде Жерара Пике из "Барселоны" не допускать резких высказываний в отношении мадридского клуба. По мнению Рамоса, подобная критика может негативно отразиться на шансах Испании поехать на чемпионат мира-2018.

- Думаю, Пике, несмотря на слова о "Реале", не думает ничего плохого о партнерах из сборной, - цитирует AS Рамоса. - Но когда он ругает "Реал", то это переносится на его игроков. Подобного можно избежать.

Думаю, Жерар поймет это. Я, как капитан, должен поддерживать равновесие и хорошую атмосферу в сборной, потому что если я этого не сделаю, то мы можем не попасть в Россию на ЧМ-2018 и остаться дома.