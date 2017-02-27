Серхио Рамос: "Я бы удивился, если бы про судей сказал Месси. Но это же Пике"

Защитник "Реала" Серхио Рамос подчеркнул, что не удивляется словам игрока "Барселоны" Жерара Пике, который ранее обвинил судей в предвзятом отношении к своей команде и лояльном - к мадридцам. В частности, недовольство каталонца вызвало решение арбитра поставить пенальти в ворота "Вильярреала" в матче с "Реалом" (2:3). По мнению Пике, в аналогичной ситуации в поединке "Вильярреал" - "Барселона" (1:1) судьи не указали на "точку" в одном из эпизодов.

- Я бы удивился, если бы такие слова сказал Месси, - приводит Sport.es слова Рамоса. - Но это же Пике, мы все знаем, чего от него можно ожидать. Нет смысла говорить об этом, ничего не изменится. Мы заработали три очка и продолжаем лидировать.