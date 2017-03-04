08:49 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Рамос: "Только Криштиану Роналду может не бегать по полю, так как забивает 60 голов за сезон"

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Игроки и тренерский штаб "Реала" обсудили последние результаты и постарались выявить причины неудач, информирует Marca. Защитник Серхио Рамос, в частности, попросил молодных одноклубников прилагать больше усилий для успеха команды. Испанец при этом заметил следующее: "Здесь только Роналду имеет право не бегать по полю, так как забивает 60 голов за сезон".

Напомним, что "Реал" в трех последних матчах набрал лишь 4 очка и уступил лидерство "Барселоне". Однако по потерянным очкам мадридцы пока лидируют в чемпионате.

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