Серхио Рамос: "Только Криштиану Роналду может не бегать по полю, так как забивает 60 голов за сезон"

Игроки и тренерский штаб "Реала" обсудили последние результаты и постарались выявить причины неудач, информирует Marca. Защитник Серхио Рамос, в частности, попросил молодных одноклубников прилагать больше усилий для успеха команды. Испанец при этом заметил следующее: "Здесь только Роналду имеет право не бегать по полю, так как забивает 60 голов за сезон".

Напомним, что "Реал" в трех последних матчах набрал лишь 4 очка и уступил лидерство "Барселоне". Однако по потерянным очкам мадридцы пока лидируют в чемпионате.