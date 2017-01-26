09:04 26 января | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Рамос: "Теперь "Реалу" остается Лига чемпионов и чемпионат Испании"

0
0
0

Защитник "Реала" Серхио Рамос после ответного матча 1/4 финала Кубка Испании с "Сельтой" (2:2, первый матч – 1:2) отметил, что команде было бы обиднее вылететь на более поздней стадии турнира. Капитан мадридцев подчеркнул, что теперь команда сосредоточится на оставшихся соревнованиях.

 
Среда. Виго. "Сельта" - "Реал" - 2:2. Форвард мадридцев Криштиану Роналду (в центре) в борьбе с оппонентами."Реал" распрощался с Кубком

– Игроки "Реала" разочарованы завершением выступлений в Кубке Испании, – цитирует клубная пресс-служба Рамоса. – Теперь нам остается чемпионат Испании и Лига чемпионов, в этих турнирах мы должны вновь встать на победный путь. Очевидно, что болельщики недовольны произошедшим, но нам нужно двигаться вперед, учиться на своих ошибках. Лучше вылететь из Кубка на этом этапе, чем в последующих.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ