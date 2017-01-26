Серхио Рамос: "Теперь "Реалу" остается Лига чемпионов и чемпионат Испании"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после ответного матча 1/4 финала Кубка Испании с "Сельтой" (2:2, первый матч – 1:2) отметил, что команде было бы обиднее вылететь на более поздней стадии турнира. Капитан мадридцев подчеркнул, что теперь команда сосредоточится на оставшихся соревнованиях.

– Игроки "Реала" разочарованы завершением выступлений в Кубке Испании, – цитирует клубная пресс-служба Рамоса. – Теперь нам остается чемпионат Испании и Лига чемпионов, в этих турнирах мы должны вновь встать на победный путь. Очевидно, что болельщики недовольны произошедшим, но нам нужно двигаться вперед, учиться на своих ошибках. Лучше вылететь из Кубка на этом этапе, чем в последующих.