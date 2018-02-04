Серхио Рамос: "Так отставать от "Барселоны" ненормально"

Защитник "Реала" Серхио Рамос после матча 22-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (2:2) отметил, что команде остается бороться только в Лиге чемпионов. "Королевский клуб" отстает от лидирующей "Барселоны" на 18 очков.

– Наверное, мы не справляемся, раз так отстаем от "Барселоны". Это ненормально, – цитирует Рамоса Marca. – Потеряли очень много очков в играх, где преимущество было полностью на нашей стороне. Это один из худших сезонов. Нам остается только Лига чемпионов. Мы должны оставаться вместе. Это наш единственный шанс чего-то добиться.