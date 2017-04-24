Серхио Рамос: "Судьи могут ошибаться, но я не буду обсуждать это"

Защитник "Реала" Серхио Рамос считает, что не заслуживал удаления в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:3). Тем не менее, он отказывается обсуждать работу арбитров, так как они имеют право на ошибку, как и все люди.

- Удаление стало ключевым моментом, потому что каталонцы забили на последних минутах, - цитирует пресс-служба клуба Рамоса. - Каждый человек имеет право на свое мнение, и я уважаю это, но, на мой взгляд, красная карточка была чрезмерным наказанием. Я не стремился навредить сопернику. Однако я никогда не говорил о судьях, потому что они могут ошибаться, как любой из нас, и никогда не буду этого делать.