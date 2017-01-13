Серхио Рамос: "Севилья" всегда будет моим домом"

Защитник "Реала" Серхио Рамос расстроен поведением некоторых болельщиков "Севильи" во время ответного матча 1/8 финала Кубка Испании (3:3). Защитник "Королевского клуба" стал автором одного из мячей, по ходу встречи его освистывали болельщики хозяев. Напомним, Рамос является воспитанником "Севильи", за которую выступал с 2002 по 2005 год.

– Я не вел себя неуважительно по отношению к болельщикам "Севильи", – приводит Marca слова Рамоса. – Напротив, у части болельщиков я просил прощения. "Севилья" всегда будет моим домом, вне зависимости от того, будут меня освистывать или нет. Болельщики "Севильи" достойны уважения кроме тех, кто с первых минут встречи начал вспоминать про мою мать.