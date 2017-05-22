Серхио Рамос: "Реал" заслужил чемпионский титул". ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:59 | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Рамос: "Реал" заслужил чемпионский титул"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос уверен, что его команда заслуженно стала чемпионом Испании. Вчера мадридская команда одержала победу в последнем туре и на три очка опередила "Барселону" в турнирной таблице.

- Ключ к успеху "Реала" - игра в каждом матче, как если бы она была последней, - цитирует Football Espana Рамоса. - Конечно, были и плохие игры, но команда играла с характером и получала очки. Победа в чемпионстве заслуживает большого уважения, это лучшая лига в мире, "Реал" показал себя лучшей командой, и теперь мы можем праздновать. Вечеринка? Да, теперь у нас есть время насладиться титулом.

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